Hochwasser in Franken gehen zurück

Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller können im Norden Frankens noch überflutet sein - aber das Hochwasser soll nun ablaufen. Wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern mitteilt, gibt es derzeit im Unterlauf der Fränkischen Saale und der Wörnitz sowie im Oberlauf der Altmühl stellenweise noch Überschwemmungen.

Ebenso betroffen seien die Einzugsgebiete des oberen Mains, der Steinach, der Unteren Steinach und der Baunach. Auch die Fränkische Saale trete mancherorts noch über das Ufer. Der Hochwasserscheitel liege derzeit im Raum Bad Kissingen in Unterfranken.

Durch Regenfälle und geschmolzenen Schnee hatte es in den vergangenen Tagen Überschwemmungen in Franken gegeben. Am Wochenende dürfte sich die Lage weiter beruhigen, es werden keine größeren Niederschläge erwartet.