Unwetter und Hitzewarnung: So wird das Wetter fürs Public Viewing in Bayern

Für den Samstag gibt der Wetterdienst eine Hitzewarnung in Bayern aus. Public Viewing könnte in Teilen Frankens dennoch ins Wasser fallen: Unwetterartige Gewitter werden vorhergesagt.

Nach einem absehbar sehr heißen Samstag drohen in Teilen Bayerns unwetterartige Gewitter mit teils heftigem Starkregen und Orkanböen. Am Achtelfinal-Spieltag der Deutschen Fußball-Elf sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) tagsüber Hitze von bis zu 34 Grad voraus. Eine zusätzliche Belastung gibt es insbesondere in den Großstädten wie Augsburg, da die Temperaturen im dicht bebauten Stadtgebiet nachts weniger abkühlen. Menschen sollten viel trinken, die Innenräume kühl halten und die Hitze meiden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Am Abend könnte es der Vorhersage zufolge dann zu unwetterartigen Gewittern im Norden Bayerns kommen – vor allem im westlichen Franken. Lokal sei dabei "extrem heftiger" Starkregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel und Sturmböen möglich, warnt der Deutsche Wetterdienst. Lokal sind sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen. Im Rest des Freistaats stehen die Chancen auf ein trockenes Public Viewing jedoch voraussichtlich gut.

Unwetterwarnung des DWD: Sturmböen im Süden Bayerns und Regen am Sonntag

Im Süden Bayerns warnt der DWD vor Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde aus südlicher Richtung. In einzelnen Gebieten werden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet.

Am Sonntag zieht dann schauerartiger Regen von West nach Ost, vereinzelt kann es auch abermals gewittern. Damit kühlt es dann aber auch etwas ab: Vorausgesagt sind Temperaturen zwischen 28 und 22 Grad. Der Montag zeigt sich wechselnd stark bewölkt, mit etwas Regen oder Regenschauern. Ähnlich soll es am Dienstag werden, gelegentlich ist bei Höchstwerten von 22 Grad etwas Regen vorhergesagt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch