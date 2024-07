Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad in Hessen

Zur neuen Woche soll das Wetter in Hessen deutlich wärmer werden. Am Montag wird es erst sonnig bei maximal 27 bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Abend steigt im Süden zunehmend das Risiko für Schauer und Gewitter. Auch in der Nacht zum Dienstag sind Schauer und Gewitter möglich.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen einzelne Schauer, in weiten Teilen des Landes soll es aber trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, im höheren Bergland bei etwa 20 Grad. Am Mittwoch geht es heiter und größtenteils trocken weiter bei höchstens 24 bis 27 Grad.