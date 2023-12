Schnee schmilzt, Regen angekündigt: Droht jetzt Hochwasser im Allgäu?

Der Schnee schmilzt derzeit, im Allgäu sind Plusgrade für das Wochenende vorhergesagt. Droht jetzt Hochwasser in der Region? Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Nach dem vielen Schnee und eisigen Temperaturen wird es jetzt wieder wärmer: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für das Wochenende einstellige Plusgrade im Allgäu, der Schnee beginnt schon jetzt zu schmelzen. Dazu soll es laut Wetterprognosen teils zu Regenfällen kommen. Droht also schon wieder Hochwasser?

Das hänge ganz von der Menge an Regen ab, der jetzt fallen wird, sagt Karl Schindele. Er leitet das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Kempten. Die derzeitigen Prognosen betrachten er und seine Kollegen mit Vorsicht. Wie die Situation Anfang der nächsten Woche sein wird, könne man noch nicht verlässlich sagen. Erst nach dem Wochenende lasse sich absehen, ob eine Hochwassergefahr bestehen könnte.

Hochwassergefahr in Bayern: Aktueller Stand in Kempten, Unterallgäu und Region

Der Deutsche Wetterdienst warnt dennoch in Bayern vor einer Hochwasserlage: Übers Wochenende stiegen die Temperaturen an und ab Sonntag zeichne sich eine erneute Gefahr ab. Am Montag steige die Schneefallgrenze auf voraussichtlich 2000 Meter. Zudem werde lang andauernder Regen in Teilen des Mittelgebirges und an den Alpen erwartet.

Von dem Hochwasser von Anfang November ist laut Schindele nichts mehr übrig: Die Iller in Kempten habe derzeit normale bis vergleichsweise niedrige Wasserpegel. Fällt viel Regen und es entsteht zusätzlich Schmelzwasser, habe die Iller derzeit genügend Kapazitäten, es aufzunehmen.

Das Unterallgäu ist bei viel Regen eher von Hochwasser bedroht

Anders würde es bei viel Regen am Wochenende im Unterallgäu aussehen: Weil es dort weniger Höhenunterschiede gibt als etwa im südlichen Allgäu, könne leichter ein Hochwasser entstehen. Zumal auch dort am vergangenen Wochenende enorm viel Schnee gefallen war. Hochwasser im Winter, sagt Schindele, gebe es aber generell selten im Allgäu.

