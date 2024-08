Mann soll Polizeiauto beschädigt und Beamte verletzt haben

Ein 27-Jähriger soll in Würzburg mit seinem Fahrrad betrunken gegen einen Polizeiwagen gefahren sein und zwei Polizisten leicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Mann am Donnerstagabend kontrollieren, weil er in Schlangenlinien und in falscher Richtung mit dem Rad in einen Kreisverkehr gefahren sei.

Nachdem ihn die Beamten zum Anhalten aufgefordert hatten, sei der 27-Jährige kurz stehen geblieben, dann aber wieder auf sein Rad gestiegen und wollte laut Polizei davonfahren. Die Beamten hätten ihn mit ihrem Streifenwagen überholt und hielten vor ihm an. Dabei soll der Mann «trotz ausreichender Möglichkeit anzuhalten» gegen das Auto gefahren sein. Dann sei er auf die Beamten losgegangen. Obwohl diese Pfefferspray gegen den 27-Jährigen einsetzten, habe er sich weiter aggressiv verhalten.

Mit Unterstützung weiterer Polizisten sei er schließlich unter Widerstand gefesselt worden. Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, konnten den Angaben nach ihren Dienst aber fortsetzen. Laut Polizei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über einem Promille bei 27-Jährigen fest. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Den Schaden am Polizeiauto schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro. Gegen den 27-Jährigen ermittle die Polizei nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.