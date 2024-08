Die rechte Szene deckt sich mit Immobilien ein – auch in Bayern

Die Nachricht schlug überregional Wellen: Der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid will im Unterallgäu das verfallene Schloss Mattsies kaufen und daraus einen Treffpunkt für die rechte Szene formen - ein „patriotisches Zentrum“, wie er es selbst nennt. Die Entscheidung über die Zukunft des Gebäudes soll noch in dieser Woche fallen. Für den Fall, dass Schmid im Bieter-Wettbewerb unterliegt, möchte er seine Idee von einem Treffpunkt der rechten Szene in Schwaben aber nicht aufgeben. „Ich bin durchgehend auf der Suche nach Objekten, die sich für ein solches Zentrum eignen“, sagt er gegenüber unserer Redaktion.

