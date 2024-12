Ein Mann aus dem Allgäu kämpft um seinen Sohn

Zwei Wochen nach der Geburt holen sie den Jungen. Es ist ein Samstag im Sommer 2022, gegen neun Uhr abends klingelt es an der Tür. Janak Weber* legt das Besteck weg, steht vom Abendessen auf und öffnet. „Wir nehmen jetzt die Sahra* mit und den Leo*“, sagt ihm die Schwiegermutter ins Gesicht. Sie schaut ihm fest in die Augen. Hinter ihr auf der Türschwelle stehen ihr Neffe und ein Bekannter von ihm. Sie geht an ihm vorbei nach oben, wo Sahra mit dem Kind wartet. Einer der beiden Männer tritt herein, der andere bleibt draußen an der Tür stehen. Eine Überwachungskamera zeigt die Szene in grobkörnigen Bildern.

