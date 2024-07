Das ist auf der Wiesn 2024 neu

In etwa zwei Monaten wird mit dem Fassanstich die Wiesn eröffnet. Das Volksfest wird in diesem Jahr etwas anders sein. Unter anderem wird an 16 statt 18 Tagen, vom 21. September bis zum 6. Oktober, auf der Theresienwiese gefeiert werden. Die Neuerungen im Überblick.

Wiesn 2024 wartet mit neuen Fahrgeschäften auf

Das Wiesngelände ist in diesem Jahr 34,5 Hektar groß. 470 Betriebe sind zugelassen, darunter 350 Gastronomie-Betriebe. Für die Oide Wiesn, die es zum zehnten Mal geben wird, gibt es 41 Zulassungen. Neu ist ein Musikantenzelt, in dem bekannte Volksmusik-Künstlerinnen und Künstler auftreten werden. Zudem wird der „Holzpfosten“, ein Fahrgeschäft, reaktiviert.

Fans von Fahrgeschäften werden auf dem Oktoberfest auf ihre Kosten kommen: Es wird drei neue Rundfahrgeschäfte geben. Darunter ist das sogenannte „Hupferl“ und ein Grand Karussell, das 14 Meter hoch ist. Auch eine neue Wildwasserbahn, laut Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner die größte transportierbare Wildwasserbahn, wird auf der Wiesn aufgestellt sein. Neu ist auch die Schießbude auf der Schiene, „Laser Pix“ genannt. Des Weiteren dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Simulationskino freuen, das es 2024 zum ersten Mal gibt. Es heißt „Big Pictures“ und ist ein multisensorisches 9-D-Kino.

10 kostenlose Trinkwasserbrunnen versorgen Wiesn-Besucherinnen und Besucher mit Wasser

Wer von den Fahrgeschäften durstig wird oder einen Becher „taktisches Wasser“ trinken möchte, wird an den 10 Trinkbrunnen fündig, die in diesem Jahr aufgestellt werden sollen. Sie werden unter anderem auf der Oiden Wiesn, bei den Sanitäranlagen und am Eingang zum Familienplatzl zu finden sein. Familien dürfen sich im Übrigen auf ermäßigte Preise für Fahrgeschäfte an den ersten beiden Dienstagen, den Familientagen, freuen.

Jubiläen gibt es in diesem Jahr auch: Die Krinoline wird 100. Das Kuffler‘s Weinzelt feiert 40-Jähriges Bestehen und wird mit Einnahmen aus dem Brotzeitverkauf den Verein brotZeit unterstützen.

Die Barrierefreiheit und Inklusion werden laut Clemens Baumgärtner auf der Wiesn in diesem Jahr großgeschrieben. Eine Karte zeichnet behindertengerechte Sitzplätze und Toiletten aus. Das Projekt „vr4kids“ hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht, die Wiesn 2024 virtuell für alle Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die das Volksfest nicht persönlich besuchen können, erlebbar zu machen.

Cannabis-Konsum ist auf dem Oktoberfest-Gelände untersagt

Einen besonderen Tipp gibt es in Bezug auf die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher: Mit der App „What3words“ kann in Notfällen der Standort bestimmt und genau angegeben werden.

Wiesn-Besucherinnen und Besucher, die gerne Cannabis konsumieren wollen, sollten ihren Standort dann lieber neben das Festgelände verlegen, rät der Wiesn-Chef. Das Cannabis-Konsumverbot für Biergärten und Volksfeste, das der Bayerische Landtag beschlossen hat, gilt auch für das Oktoberfest. Wer das nicht berücksichtigt, muss mit einer Geldbuße rechnen.