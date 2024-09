Zwischen alkoholfreiem Bier und Terror-Angst: Eindrücke vom Wiesn-Auftakt

Samstagnachmittag, Biergartenbereich des Augustinerzelts. Südseite, 23 Grad, es fühlt sich aber eher an wie 35 Grad. Sonnenschirme: Fehlanzeige. Eine Frau wickelt sich ihr Halstuch um den Kopf. Man hört sie warnende Worte in Richtung ihrer Sitznachbarn sprechen, Sonnenstich und so. Wenige Tische weiter versucht ein Gast, seine Speisekarte zwischen Brille und Stirn zu klemmen. Blinzelnd schiebt er das laminierte Din-A4-Blatt über seine Nase, um es als eine Art Kappenschirm zu verwenden. Es gelingt ihm, nun ja, nicht wirklich. Am Ende legt er die Speisekarte wieder weg und entschließt sich offensichtlich, das blendende Spätsommerwetter und den Auftakt des Oktoberfestes einfach zu genießen.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oktoberfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Facebook Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis