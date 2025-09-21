Wiesn-Wetter: Auf den sonnigen Auftakt folgen Regen und Gewitter

Nach einem traumhaften Wiesn-Wetter-Auftakt folgt in der kommenden Woche nun der Wetterumschwung. Dabei hat doch alles so gut angefangen: Bei hochsommerlichen Temperaturen von 31 Grad startete am Samstag das 190. Oktoberfest. Damit wurde ein Rekord geknackt: So heiß war es zum Wiesnstart laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch nie. Dementsprechend viel zu tun hatten die Retter der Aicher Ambulanz: Mit 910 Patientinnen und Patienten verzeichneten sie so viele wie noch nie am ersten Wiesn-Tag. Der häufigste Grund: Kreislaufprobleme.

Icon vergrößern Bei strahlendem Sonnenschein fand der Trachtenumzug in München statt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei strahlendem Sonnenschein fand der Trachtenumzug in München statt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Und auch am Sonntagmittag sollten Wiesn-Besucher ihre Sonnencreme bei Temperaturen um 28 Grad dabei haben. Für das gute Wetter sorgt ein Hochdruckgebiet aus Südosteuropa.

Wiesn-Wetter: Ab Sonntagabend wird es ungemütlich

Mit einer Kaltfront aus Nordwesten wird laut DWD pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn nun aber eine Witterungsänderung eingeleitet. Der Wetterumschwung kommt Sonntagabend: Der DWD rechnet mit Starkregen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie vereinzelten Gewittern besonders in Schwaben und im Nordosten Bayerns. Auch Windböen bis 70 Stundenkilometern und Hagel seien nicht ausgeschlossen. Zum Abend hin sind auch im Südwesten vereinzelte Schauer und Gewitter möglich.

Icon vergrößern Zunächst fungieren sie für einige noch als Sonnenschirme, ab Montag werden dann Regenschirme nötig. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zunächst fungieren sie für einige noch als Sonnenschirme, ab Montag werden dann Regenschirme nötig. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

In der Nacht zum Montag breitet sich teils kräftiger Regen dann von Franken aus. Ab Sonntagabend bis Montagabend sei Dauerregen zwischen dem westlichen Donauraum und der nördlichen Oberpfalz mit gebietsweise Mengen zwischen 30 und 45 Litern pro Quadratmeter in bis zu 24 Stunden nicht ausgeschlossen, so der DWD. Auch im Südosten des Freistaats nimmt die Bewölkung zu. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und acht Grad.

Temperaturen fallen zum Beginn der neuen Woche drastisch

Am Montag wird es regnerisch: Während es zu Tagesbeginn besonders im Südosten zunächst noch trockene Abschnitte gibt, ist es in den übrigen Teilen Bayerns bereits nass. Die Temperaturen sinken auf nur zehn Grad in Oberfranken und maximal 18 Grad im Berchtesgadener Land. Auch in der Nacht zum Dienstag soll es gebietsweise regnen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf elf bis fünf Grad.

Auch am Dienstag ist es bewölkt im Freistaat. Regnen soll es laut DWD allerdings nur gebietsweise. Im Norden Bayerns zeigt sich die Sonne ebenso gebietsweise. Die Temperaturen bleiben allerdings ähnlich wie am Vortag bei nur maximal 16 Grad. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen zehn und fünf Grad. Am Mittwoch verschlechtert sich das Wetter weiter: Die Temperaturen liegen bei nur zehn bis maximal 15 Grad. Auch ist laut DWD mit Regen und Wind zu rechnen. Mit abnehmender Genauigkeit prognostiziert der DWD für den Rest der Woche weiterhin Temperaturen unter der 20-Grad-Marke und gebietsweise Regen.

Wer sich also erst nach dem sonnigen Wiesn-Wochenende auf den Weg zur Theresienwiese macht, sollte auf eine Jacke und einen Schirm wohl lieber nicht verzichten – oder es sich im Wiesn-Zelt gemütlich machen.

Mit Material der dpa.