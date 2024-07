Fuchs stirbt durch verbotene Falle

Ein Fuchs ist in der Oberfalz mit einer verbotenen Tellereisenfalle gefangen und so schwer verletzt worden, dass er getötet werden muss. Tellereisen sind Stahlfallen, die ein Tier mit zwei Fangbügeln am Bein festhalten, wenn es in die Falle tritt. Sie sind in Deutschland seit 1995 verboten, wie ein Polizeisprecher erklärte. Wer die Falle aufgestellt und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat, wird derzeit ermittelt. Der Fuchs überlebte die Falle am Donnerstag verletzt. Der Jagdpächter musste das Tier bei Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) danach jedoch wegen seiner schweren Verletzungen töten.

