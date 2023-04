Wildtiere

18:29 Uhr

Nach der tödlichen Attacke auf Schafe in Oberaudorf: Dem Bären auf der Spur

Plus Erst hat ein Braunbär Tatzenabdrücke hinterlassen, dann auf einer Alm Schafe gerissen. Landwirte sind in Sorge, für die Staatsregierung sind "alle Maßnahmen denkbar". Droht ein neuer Fall "Bruno"?

Von Dominik Bunk, Sonja Dürr Artikel anhören Shape

Am Tag danach wird Simone Berger einiges klar. Dass der Bär, der auf dem Nachbaranwesen die Schafe gerissen hat, auch nur ein paar Meter von ihrem Berggasthof entfernt war. Und dass das schon eine komische Vorstellung ist. Der Bär, hier, inmitten der Almidylle. An diesem Donnerstagvormittag steht Simone Berger vor dem Berggasthof Bichlersee, ein paar Kilometer nördlich von Oberaudorf im Landkreis Rosenheim und erinnert sich an das, was gestern war. „Die Schafe waren schon vorher aufgeregt. Sie sind hin und her gelaufen, haben geschrien.“

Schnell ist klar: Die Schafe sind einem Bären zum Opfer gefallen

Der Grund dafür sollte sich erst später offenbaren, als zwei Tiere tot auf der Weide gefunden wurden. Ein drittes war so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Das Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigt noch am Abend, dass die Schafe einem Bären zum Opfer gefallen sind. Das lasse sich anhand der Erstdokumentation der äußeren Verletzungen der Schafe sowie der vor Ort aufgefundenen Trittsiegel belegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen