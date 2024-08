„So wird eine wachsende Bevölkerungsschicht zunehmend unter Druck gesetzt“

Herr Professor Miosga, wer in eine Stadt ziehen will, muss oft lange nach einer Wohnung suchen, zu manchen Besichtigungen kommen Dutzende Interessenten und die Mieten werden immer teurer. Heißt das, wer gut und günstig leben will, muss aufs Land?

MANFRED MIOSGA: Wir müssen differenzieren und die Teilmärkte genauer betrachten: Menschen mit höheren Einkommen finden in der Regel noch ein ausreichend großes Wohnraumangebot vor. Aber gerade in mittleren und unteren Preiskategorien wird es eng in den Städten – zumal es dort auch einen großen Anstieg der Mietpreise gibt. Dieses Defizit setzt sich zudem aus den Metropolen in die Mittelstädte fort. Wenn wir jetzt in den ländlichen Raum schauen, gilt: Je peripherer es wird, desto entspannter, aber auch teils dysfunktionaler wird der Wohnungsmarkt.

Was heißt das konkret?

MANFRED MIOSGA: Das bedeutet, dass ein neu gebautes Haus schon nicht mehr verkäuflich ist oder bestehende Häuser keine Nachfrage mehr finden. Das gilt für Regionen etwa in Teilen Ostdeutschlands, in denen die Bevölkerungszahl stagniert oder gar sinkt. In der Metropolregion München sind die Mieten sehr hoch, das schwappt auch in die Umlandkommunen. Im Augsburger Raum ist das noch etwas moderater, das gilt umso mehr, je weiter wir von der Stadt wegkommen – im Süden, in Richtung Alpen, kommen wir hingegen wieder in Regionen, die touristisch attraktiv sind und einen angespannten und hochpreisigen Wohnungsmarkt haben. Aber auch in Bayern gibt es einige Flecken mit dysfunktionalem Wohnungsmarkt auf dem Land, gerade in den peripheren Randgebieten.

Welches Problem steckt dahinter?

MANFRED MIOSGA: Märkte funktioneren vor allem in den oberen Preissegmenten. Dort lohnt sich bauen, kaufen und verkaufen in der Regel. Darunter wird es enger, weil die Bau- und Finanzierungskosten gestiegen sind, die Margen für Investoren sinken und die Investitionen dort stark einbrechen. Und bei vielen, die für sich ein Einfamilienhaus bauen wollten, kommt noch ein weiterer Mechanismus hinzu – das ist der der Zukunftssorgen. Das heißt die Vorstellung, dass wir in stabilen Zeiten leben, ist vielfach erschüttert durch die Krisen, in denen wir uns befinden, weshalb wir auch eine Zurückhaltung beobachten: Wer vor vielleicht zwei, drei Jahren geplant hatte, sich ein Haus oder eine Wohnung zu leisten, hält sich jetzt oft zurück, weil man nicht weiß, wie es weitergeht auf dem Arbeitsmarkt oder wie sich die Inflation entwickelt.

Wie kann man dem denn entgegenwirken?

MANFRED MIOSGA: Wenn man in die ländlichen Räume schaut, wird man sehen, dass dort in den vergangenen Jahren vor allem Einfamilienhäuser gebaut wurden – was bedeutet, dass in solchen Gemeinden Wohnraum für Bevölkerungsgruppen fehlt: Etwa Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen für junge Erwachsene, die von zu Hause ausziehen oder günstige Mietwohnungen für Menschen in Ausbildung, die finden wir dort kaum. Um das zu regeln, müssten wir Wohnen als öffentliche Daseinsvorsorge verstehen, nur Teile des Wohnsektors kann man dem Markt überlassen. Eine Empfehlung dafür ist, den kommunalen Wohnungsbau wiederzubeleben und auch den genossenschaftlichen oder gemeinnützigen Sektor. Vieles davon hat man in den Neunzigern aufgelöst, Wohnungen, deren Preisbindung ausläuft, an private profitorientierte Investoren verkauft. Aber dort, wo es noch in größerem Umfang kommunalen, genossenschaftlichen oder gemeinnützig organisierten Wohnraum gibt, explodieren zudem die Mietpreise eben nicht in dem Maße, weil sich die ortsüblichen Vergleichsmieten moderater entwickeln.

Ein Neubaugebiet in Mindelheim: Auch hier, in der 16.000-Einwohner-Stadt, finden sich viele Einfamilienhäuser.

Aber wie ließe sich das denn bezahlen? Den Kommunen dürfte das Geld dafür fehlen.

MANFRED MIOSGA: Das ist der große Punkt, und da wäre es populär zu sagen, wir brauchen jetzt auch ein Sondervermögen Wohnraum, genauso wie wir es für Klimaschutz oder Bundeswehr haben. Zentrales Problem aber ist die Haushaltspolitik unter den Bedingungen der Schuldenbremse. Wenn wir Kommunen finanziell knapp halten, werden sie im Wohnungsbau nicht gemeinwohlorientiert agieren können. Wir brauchen mehr Geld im öffentlichen Sektor – und das könnte man lösen, indem man über eine Besteuerung großer Vermögen oder Einkommen nachdenkt, oder den Staat nicht an eine kontraproduktive Schuldenbremse zu ketten.

Sie haben es bereits angesprochen, nicht nur Augsburg und vor allem München sind teuer, auch in Kommunen im Umland mit guten Verbindungen in die Städte oder nahe an den Bergen sind die Mieten hoch. Was heißt das denn für die Menschen in der Region: Ab aufs Land und Richtung Norden – wenn man etwas findet?

MANFRED MIOSGA: Wir werden eine enorme soziale Problematik erleben, weil gerade Haushalte mit niedrigerem Einkommen unter dieser Preisschere am meisten leiden, wenn sie teils bis zu 50 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete ausgeben müssen. Und da gibt es keinen Ausweg, der nicht gleich neue Probleme verursacht: Ich kann zwar in die Peripherie abwandern, habe dann aber mehr Ausgaben für Mobilität, weil der öffentliche Nahverkehr nicht ausreichend funktioniert und ich ein Auto brauche. So wird eine wachsende Bevölkerungsschicht zunehmend unter Druck gesetzt. Die Kosten fürs Wohnen sind eine gesellschaftliche Schlüsselaufgabe, die gut funktionieren muss – sonst gefährdet das den sozialen Zusammenhalt.

In der Augsburger Innenstadt dominieren nicht nur Wohngebäude das Bild: Auch Büros oder Läden brauchen Platz, die Mieten sind meist hoch.

Viele Trennlinien durchqueren unsere Gesellschaft. Wie bedeutend ist da der Gegensatz von Stadt und Land?

MANFRED MIOSGA: Ich denke, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land andere gesellschaftliche Trennlinien verstärken, wie die Spaltung in wohlhabende und ärmere gesellschaftliche Schichten. Auf dem Land wurden in der Vergangenheit überwiegend diejenigen angesprochen, die sich ein Eigenheim oder Eigentum leisten können, sodass die Bevölkerung dort tendenziell homogener geworden ist. Eine andere Trennlinie ist die unterschiedliche Qualität der Infrastruktur – weshalb ich es etwas hilflos finde, Leuten pauschal zu raten, aufs Land zu ziehen, weil es dort Leerstand gibt: Das funktioniert nur, wenn es dort auch attraktive Erwerbsmöglichkeiten und entsprechende Infrastrukturen wie familienunterstützende Einrichtungen oder schnelles Internet gibt. Sonst produzieren wir nur neue Pendlerströme und damit Verwerfungen – denn Pendeln über lange Distanzen erzeigt nicht nur noch mehr Verkehr, sondern kann auch Stress verursachen und die Gesundheit gefährden.

Manfred Miosga ist Geographie-Professor an der Universität Bayreuth.

Gerade auf dem Land sehen wir, dass Menschen immer mehr Wohnraum für sich in Anspruch nehmen. Ist es da auch an der Zeit, sich einzuschränken, bevor Ressourcen und Platz ausgehen?

MANFRED MIOSGA: Das ist in erster Linie noch gar nicht notwendig, denn wenn wir zum einen vor allem in kleinen Kommunen mehr Mietwohnungen schaffen würden, statt vordringlich Einfamilienhäuser, die sich zwei Drittel der Menschen gar nicht leisten können, bräuchten wir hier auch weniger Fläche. Zum anderen müssen wir Bewegung in den bestehenden Wohnraum bringen, denn wir haben aktuell eine unglaubliche Unternutzung. Grund ist der sogenannte Remanenzeffekt, wonach in Häusern, in die erst eine ganze Familie zieht, nach 20 Jahren nur noch eine oder zwei Personen leben – was häufig auch eine Überforderung der Bewohnenden bedeutet, weil sie mit zunehmendem Alter derart große Flächen nicht mehr bewirtschaften können oder wollen. Also auch hier: Wenn Kommunen Angebote schaffen können, die eine Umzugskette in Gang setzen – aus dem großen Einfamilienhaus in eine altersgerechte kleinere Wohnung – würde das Haus frei für die nächste Familie, womit wir neue Menschen gewinnen würden und andere dort halten, wo sie gerne bleiben möchten. Und so müsste man auch nicht immer wieder Neubaugebiete ausweisen.

Zur Person Manfred Miosga ist Professor für Geographie an der Universität Bayreuth. Dort forscht und lehrt er zu Stadt- und Regionalentwicklung. Er ist zudem unter anderem Präsident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum und als Kommunalberater tätig, 2008 kandidierte er für die SPD für einen Sitz im Bayerischen Landtag.