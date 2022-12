Sollten Beschäftigte in Bayern länger als zehn Stunden arbeiten?

Aktuell darf in Bayern die Höchstarbeitszeit von acht Stunden am Tag nicht überschritten werden. In die Berechnung fließt nur die reine Tätigkeit ein, keine Ruhepausen. Sie kann bis zu zehn Stunden verlängert werden, solange Arbeitnehmer durchschnittlich acht Stunden am Tag nicht überschreiten. Zwischen den Schichten muss eine elfstündige Pause liegen. Davon ausgenommen sind Krankenhäuser, Gaststätten und Landwirtschaft. Diese Gewerke dürfen, unter der Voraussetzung eines zeitnahen Ausgleichs, auf zehn Stunden verkürzen. Arbeitgeber, die dagegen verstoßen, drohen Bußgelder bis zu 15.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe. Ein Verstoß kann bereits darin liegen, wenn Mitarbeitende länger als zehn Stunden arbeiten oder die Ruhezeiten nicht einhalten. (ost)