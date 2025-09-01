Warum AfD-Politiker Daniel Halemba vor einem Jugendgericht der Prozess gemacht wird

Seit mehr als zwei Jahren ist der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba in den Schlagzeilen. Im Januar muss sich der heute 24-Jährige in Würzburg vor Gericht verantworten. Vor dem Prozessstart stellen sich einige Fragen.

