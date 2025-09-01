Icon Menü
Prozess gegen Daniel Halemba in Würzburg – warum vor einem Jugendgericht?

Würzburg

Warum AfD-Politiker Daniel Halemba vor einem Jugendgericht der Prozess gemacht wird

Im Januar muss sich der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba in Würzburg vor Gericht verantworten. Der Fall ist komplex. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Henry Stern und Benjamin Stahl
    • |
    • |
    • |
    Im Januar muss sich der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba in Würzburg vor Gericht verantworten. 
    Im Januar muss sich der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba in Würzburg vor Gericht verantworten.  Foto: Peter Kneffel, dpa

    Seit mehr als zwei Jahren ist der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba in den Schlagzeilen. Im Januar muss sich der heute 24-Jährige in Würzburg vor Gericht verantworten. Vor dem Prozessstart stellen sich einige Fragen.

