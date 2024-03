Würzburg

Wegen „Intrigen“ und AfD: Steht die Burschenschaft Teutonia vor der Spaltung?

Plus Einem internen Schreiben zufolge sagt sich ein Großteil der Alten Herren von der Würzburger Burschenschaft los. Was in dem Dokument steht und was ein Unterzeichner dazu sagt.

Von Aaron Niemeyer, Aaron Niemeyer, Henry Stern

Im Umfeld der rechtsradikalen Würzburger Burschenschaft Teutonia Prag gibt es Verwerfungen. Einem internen Schreiben zufolge hat sich ein Großteil der Alten Herren von der Verbindung losgesagt. „Wir halten die Fortführung des aktiven Betriebs in Würzburg aktuell für aussichtslos“, heißt es darin. Veröffentlicht wurde das Schreiben am Sonntag von einer Freiburger Antifa-Webseite. Gegenüber dieser Redaktion bestätigte einer der genannten Unterzeichner die Echtheit der Stellungnahme.

Altherrenschaft von Teutonia Prag: „Alle Initiative wird der parteipolitischen Betätigung untergeordnet"

Ermittler hatten im September 2023 wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen das Anwesen der Würzburger Burschenschaft durchsucht. Dabei wurden den Ermittlern zufolge Waffen und Propagandamaterial der rechtsextremen Identitären Bewegung beschlagnahmt. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba gehört zu den Mitgliedern der Teutonia Prag, gegen ihn wird ermittelt.

