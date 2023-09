Zeitgeschichte

Der Obersalzberg, Hitlers Feriendorf für Massenmörder

Plus Der Obersalzberg war Hitlers heimliche Hauptstadt in den Bergen. Eine neue Ausstellung zeigt, wie nah Idyll und Verbrechen beieinander lagen und wie die braune Vergangenheit bis heute nachwirkt.

Von Christoph Frey

Sie kommen gerne, wenn es dämmert im Wald hoch über Berchtesgaden. Zurück lassen die Besucher Hakenkreuze an den Bäumen und am Geburtstag des früheren Hausherrn brennende Kerzen. Von Adolf Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg ist nicht mehr viel übrig. Eine bemooste Stützmauer am Berghang, eine graue Tafel mit kargem Text erinnern noch an die Residenz des Massenmörders, an der ein Wanderweg vorbeiführt. Ihre Ruine wurde 1952 gesprengt, Wald sollte darüber wuchern und nichts mehr an ihre Existenz erinnern. Doch der braune Spuk auf dem Obersalzberg bleibt gegenwärtig.

Hitler kam vor 100 Jahren erstmals auf den Obersalzberg

Seinen Anfang nahm er vor 100 Jahren, als Adolf Hitler erstmals den Obersalzberg besuchte, damals als Tourist. Der Ort war ein beliebtes Erholungsziel und auch der Nazi-Chef und seine Gefolgsleute fühlten sich dort wohl. Für das Dorf und seine Bewohner begann damit eine Reise ins Verhängnis. Rund um das Haus "Wachenfeld", das Hitler später kaufte und zu seiner Residenz "Berghof" umbauen ließ, entstand nach der Machtergreifung 1933 im Laufe der 1930er Jahre das sogenannte Führersperrgebiet, in dem die Spitzen des Dritten Reiches mehr als nur Urlaub machten. Frühere Bewohner wurden verdrängt und vertrieben.

