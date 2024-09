Zirkus-Akrobatin stürzt während Vorstellung sechs Meter tief

Eine Akrobatin ist während einer Zirkusvorstellung in Burghausen (Landkreis Altötting) rund sechs Meter tief gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die 29-Jährige, mit ihrem 48 Jahre alten Partner ein freischwebendes Kunststück aufzuführen. Vor den Augen der Zuschauer rutschte sie dabei ab und fiel daraufhin etwa sechs Meter in die Tiefe.

Die 29-Jährige wurde von Notärzten behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die genaue Unfallursache war noch unklar. Es wird ermittelt. Zeugen, die den Vorfall gefilmt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall im Circus Krone: Team hofft auf schnelle Genesung

Der Unfall hat sich am Samstagabend während einer Vorstellung des Circus Krone ereignet. Demnach ist der Zirkus vom 19. bis zum 22. September in Burghausen und reist dann weiter nach Neumarkt in der Oberpfalz. «Das gesamte Circus Krone Team hofft und betet für Amalia Avanesian für eine schnelle und vollständige Genesung», teilte eine Pressesprecherin mit.

Bei dem Kunststück befindet sich das Akrobaten-Duo nach Angaben des Zirkus an sogenannten Strapaten - Bänder, die meist an der Decke befestigt sind.