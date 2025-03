(K)ein Kinderspiel: Eine Ärztin will alle Kinder in Bewegung bringen

Sonntagmorgen im Spieleparadies: Neugierig drängen sich Kinder vor dem Eingang zum Indoor-Spielplatz in Ingolstadt. Emily feiert ihren neunten Geburtstag und lädt ihre fünf besten Freunde ein. Schuhe haben sie gegen rutschfeste Socken getauscht, ihre Jacken hängen in der Umkleide. Schnell die Eintrittskarte vorzeigen, dann stürmen sie los. Hier geht es um alles: Wer springt am höchsten auf dem Trampolin? Wer turnt flink durchs Kletterlabyrinth? Und wer steigt auf den riesigen Klettervulkan und traut sich die steile Rutsche hinunter? Toben, spielen, klettern stehen auf dem Programm – und das stundenlang. Kinder sind von Natur aus aktiv und wollen Neues entdecken. Im Alltag zwischen Schule und Ganztagsbetreuung haben sie jedoch immer seltener Gelegenheit dazu. Und selbst in der quietschbunten Welt im Indoor-Spielplatz lauert an diesem Tag das, was Experten „Bewegungskiller“ nennen.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis