Pendler aufgepasst: Zwischen München und Ingolstadt entfallen Züge

Zwischen den Hauptbahnhöfen in München und Ingolstadt entfallen am Mittwoch, 6. August, einige Züge. Ursache ist dafür laut Deutscher Bahn, dass wegen einer Reparatur an einem Zug nur eingeschränkt Fahrzeuge verfügbar sind. Reisende sollen als Alternative die RB 16 zwischen München und Ingolstadt nehmen. Außerdem sollen sie vor Fahrt ihre Verbindung überprüfen.

Diese Züge entfallen zwischen München und Ingolstadt

In Richtung München Hbf entfallen folgende Züge:

RE 4019 Ingolstadt Hbf (Abfahrt: 12:04 Uhr) - München Hbf (Ankunft: 12:54 Uhr)

RE 4023 Ingolstadt Hbf (Abfahrt: 14:04 Uhr) - München Hbf (Ankunft: 14:54 Uhr)

RE 4027 Ingolstadt Hbf (Abfahrt: 16:05 Uhr) - München Hbf (Ankunft: 16:55 Uhr)

RE 4031 Ingolstadt Hbf (Abfahrt: 18:06 Uhr) - München Hbf (Ankunft: 18:56 Uhr)

RE 4037 Ingolstadt Hbf (Abfahrt: 20:09 Uhr) - München Hbf (Ankunft: 20:57 Uhr)

In Richtung Ingolstadt Hbf entfallen folgende Züge:

RE 4014 München Hbf (Abfahrt: 11:05 Uhr) - Ingolstadt Hbf (Ankunft: 11:52 Uhr)

RE 4020 München Hbf (Abfahrt: 13:04 Uhr) - Ingolstadt Hbf (Ankunft: 13:51 Uhr)

RE 4026 München Hbf (Abfahrt: 15:04 Uhr) - Ingolstadt Hbf (Ankunft: 15:51 Uhr)

RE 4034 München Hbf (Abfahrt: 17:10 Uhr) - Ingolstadt Hbf (Ankunft: 18:01 Uhr)

RE 4040 München Hbf (Abfahrt: 19:05 Uhr) - Ingolstadt Hbf (Abfahrt/Ankunft: 19:51/20:01 Uhr) - Nürnberg (Ankunft: 20:51 Uhr)