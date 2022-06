Besuch an der Unfallstelle von Burgrain: War es fahrlässige Tötung?

Plus Nach dem tragischen Zugunglück im Kreis Garmisch-Partenkirchen geraten drei Bahn-Mitarbeiter in den Fokus der Ermittlungen. Bei einem Anwohner werden Erinnerungen wach.

Eine friedliche Ruhe liegt über der Unfallstelle. Inmitten von grünem Dickicht steht die Lok des Unglückszugs von Burgrain im Kreis Garmisch-Partenkirchen auf ihrem Gleis. Die vierspurige B2, die direkt am Schienenbett vorbeiführt, ist auch am Dienstagvormittag noch gesperrt. Nur ein paar Ermittler gehen rund um Zug und Gleis im strömenden Regen ihrer Arbeit nach.