Randalierer zünden Pyrotechnik in Neukölln und Kreuzberg

Dutzende Menschen sollen in Berlin-Neukölln und Kreuzberg randaliert und Pyrotechnik gezündet haben.

Ein 49 Jahre alter Mann sowie drei Frauen wurden vorläufig festgenommen und kamen dann wieder auf freien Fuß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann hatte demnach etwas Brennendes in einen Müllcontainer geworfen und diesen im Anschluss geschlossen.

30 bis 50 Menschen sollen den Angaben nach am späten Freitagabend und in der Nacht zu Samstag am Kottbusser Tor und Kottbusser Damm Gegenstände auf die Straße gebracht, Pyrotechnik gezündet und mindestens zwei Autos beschädigt haben. Die Gruppe soll später auf bis zu 120 Personen angewachsen sein. Unbekannte hätten E-Scooter auf der Straße abgestellt. Ermittelt werde wegen Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die Hintergründe der Randale waren zunächst unklar.

(dpa)