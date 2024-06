Tennis

19:20 Uhr

Wimbledon-Siegerin Vondrousova erreicht Achtelfinale

Tennisspielerin Marketa Vondrousova ist schon wieder in Wimbledon-Form. In ihrem ersten Match in Berlin hat die Tschechin keine Mühe.

Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova steht beim Berliner Tennisturnier im Achtelfinale. Die Tschechin gewann ihr Auftaktspiel am Montag gegen die spanische Qualifikantin Rebeka Masarova mit 6:4, 6:3 und trifft in der Runde der besten 16 auf die Russin Anna Kalinskaya. Am Dienstag steigt auch Deutschlands Tennis-Hoffnung Angelique Kerber ins Turnier ein. Die ehemalige Weltranglisten-Erste muss zum Auftakt gegen die Tschechin Linda Noskova ran. Insgesamt sind beim mit 922 573 US-Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf Wimbledon acht Spielerinnen aus den Top Ten am Start. Internetseite Turnier (dpa)

