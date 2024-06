Verkehrsunfall

09:09 Uhr

Busfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Altglienicke in einen Bus gefahren. Dieser kam in den Gegenverkehr und stieß an parkende Autos. Dabei wurde der Busfahrer verletzt.

Ein Auto ist in Berlin-Altglienicke mit einem Bus zusammengestoßen. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die 52-jährige Autofahrerin kam am Donnerstag mit ihrem Wagen in den frühen Abendstunden aus der Rosestraße und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in den Linienbus. Durch den Aufprall kam der Bus in den Gegenverkehr und stieß schließlich gegen geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Der 41-jährige Busfahrer kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 52-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Die Germanenstraße war über eineinhalb Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (dpa)

