Bahn meldet Störung auf Webseite und App

Auf der Webseite der Deutschen Bahn und in der App kam es am Freitagvormittag zu einer kurzen Störung. Wenig später wurde diese aber wieder behoben.

Ausgerechnet am Tag des Eröffnungsspiels der Fußball-EM in Deutschland kam es auf der Webseite der Deutschen Bahn und in der DB Navigator-App zu einer Störung. "Hallo, derzeit gibt es leider eine Störung", schrieb der Konzern dazu auf der Plattform X. Suchte man auf der Webseite eine Verbindung oder wollte man Tickets buchen, hieß es: "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten." Was die Ursache für die Probleme war, ist derzeit nicht bekannt.

Auf dem Portal Allestörungen stiegen die Berichte über Störungen am Freitag ab 10.30 Uhr an. Knapp 60 Nutzerinnen und Nutzer meldeten Probleme.