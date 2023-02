ChatGPT Professional: Was soll die Pro-Version kosten?

Der beliebte Chatbot ChatGPT soll eine kostenpflichtige Pro-Version erhalten. Doch wann kommt sie, was kann sie und was soll sie kosten?

Die relativ neue Website ChatGPT ist so etwas wie ein Alleskönner. Mittels künstlicher Intelligenz, oder KI, kann der Chatbot Fragen umfänglich beantworten. Das Programm verfasst Songtexte, hilft beim Erstellen von Anschreiben und kann sogar programmieren. Sehr schnell wurde das Produkt des Tech-Konzerns OpenAI zu einem der beliebtesten Spielzeuge vieler Internet-Nutzer, aber auch zu einem ernstzunehmenden Tool, das vielseitig eingesetzt werden kann.

Ein Grund für die große Beliebtheit von ChatGPT: Das Programm ist kostenlos. Jetzt hat der Anbieter OpenAI allerdings angekündigt, dass eine kostenpflichtige ChatGPT-Professional-Version veröffentlicht werden soll. Diese soll mehr bieten als die Gratis-Version. Was bisher über Release und Preis von ChatGPT-Professional bekannt ist.

ChatGPT-Professional: Das wird die kostenpflichtige Version können

Die Ankündigung, dass OpenAI an einer Professional-Version von ChatGPT arbeitet, wurde von Greg Brockman, dem Mitgründer und Präsidenten von OpenAI, auf Twitter gemacht. Im gleichen Zug teilte er mit, dass es für die Benutzung der Professional-Version, deren Website in einer Pilot-Version bereits online ist, eine Warteschlange gebe, in die man sich sofort einreihen könne. Auf dieser Liste kann sich jeder eintragen, der den neuen kostenpflichtigen Dienst nutzen möchte, es gibt keine Auswahlkriterien. Wer ausgewählt wurde, wird von OpenAI kontaktiert.

Wenn man auf die Warteliste klickt, kann man auch lesen, was OpenAI mit ChatGPT-Professional verspricht: Ein schnelleres Programm mit weniger "Blackouts", ein höheres Limit an täglichen Anfragen und die Möglichkeit, mehrere Anfragen gleichzeitig zu tätigen. Damit soll die Produktivität des Chatbots gesteigert werden.

Release: Wann wird ChatGPT-Professional online gehen?

Bisher lässt sich nicht sicher sagen, wann ChatGPT-Professional veröffentlicht werden wird. Die Warteliste, durch die ausgewählte Nutzer eine Chance bekommen werden, die Pilotversion zu testen, ist bereits online. Diese Art der Veröffentlichung hat OpenAI bereits bei Dalle-E 2, einem anderen KI-Dienst, verwendet. Dort dauerte es knapp fünf Monate von der Veröffentlichung der Warteliste bis zur endgültigen Veröffentlichung des Programms. Diesem Zeitplan folgend könnte also im Juni diesen Jahres mit dem Release von Chat-GPT gerechnet werden.

Was wird ChatGPT-Professional kosten?

Bisher ist ChatGPT komplett kostenlos, ermöglicht durch Investoren wie Microsoft, die der Firma OpenAI Milliarden zur Verfügung stellen. Dass es so nicht ewig weitergehen konnte, war selbstverständlich, da die Investoren sich Gewinne versprechen. Der Schritt zur Monetarisierung durch die Professional-Version ist also nur logisch. Jüngst wurden die Kosten für die Pro-Version veröffentlicht: Sie sollen sich demnach auf 42 US-Dollar pro Monat belaufen.

Ob und wie lange Nutzerinnen und Nutzer die nicht geringen Kosten für die Pro-Version mit dem kostenfreien Zugang noch umgehen können, steht dagegen noch nicht fest. Sam Altman, ebenfalls Mitbegründer von OpenAI, ließ auf Twitter jedenfalls schon mal durchklingen, dass auch die aktuell kostenlose Version von ChatGPT früher oder später kostenpflichtig werden könnte, da die Kosten sonst einfach untragbar seien.