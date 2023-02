Twitter feuert wieder 200 Mitarbeiter

Bevor Elon Musk Twitter übernommen hatte, hatte der Konzern noch mehr als 7000 Mitarbeiter. Im Januar waren es noch 2300. Jetzt wurden wieder etwa 200 Beschäftigte entlassen.

Schon Tausende Twitter-Mitarbeiter mussten unter ihrem neuen Chef Elon Musk das Unternehmen verlassen. Laut dem Wall Street Journal soll Twitter am Wochenende weitere zehn Prozent der Stellen gestrichen haben. Das entspreche etwa 200 Mitarbeitern. "Heute ist Ihr letzter Arbeitstag im Unternehmen", soll es in den Mitarbeiter-Mails am Samstag geheißen haben.

Entlassungen bei Twitter: Produktmanager, Datenwissenschaftler und Ingenieure betroffen

Martijn de Kuijper, ein Senior Product Manager bei Twitter, schrieb, dass er am Morgen keinen Zugriff mehr auf seine E-Mails gehabt hätte. Auch Datenwissenschaftler und Ingenieure, die an maschinellem Lernen und der Zuverlässigkeit von Twitter gearbeitet haben, sollen von dem Stellenabbau betroffen sein.

Musk zufolge hatte Twitter im Januar etwa 2300 Beschäftigte. Vor seiner Übernahme waren es noch mehr als 7000. Bereits im November hatten Mitarbeiter E-Mails mit der Nachricht bekommen, dass es ihr letzter Arbeitstag bei dem Unternehmen sei. Damals waren etwa 50 Prozent des Personals betroffen. Seit Musk danach angekündigt hatte, dass damit Schluss sei, gab es mindestens fünf weitere Kündigungswellen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Damit kommt Twitter auch vier Monate nach Musks Übernahme nicht zur Ruhe. Er hatte 44 Milliarden US-Dollar für den Kurznachrichtendienst bezahlt und dann Tausende Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu sparen. Immer mehr Werbekunden springen ab, weshalb Musk versucht, Sparmaßnahmen durchzusetzen und an neue Geldquellen zu kommen. Wie die New York Times berichtet, arbeiten bei Twitter nur noch acht Leute in dem für die Monetarisierung zuständigen Team.

Twitter: Neues Abomodell soll Geld bringen

Eine neue Geldquelle soll das neues Abomodell Blue sein. Neben einem blauen Häkchen im Profil, das es früher nur mit einer persönlichen Verifikation gab, bekommen zahlende Nutzer aktuell die Möglichkeit, längere Videos zu veröffentlichen. Als weiterer Vorteil wird für die Zukunft in Aussicht gestellt, dass Tweets von Abo-Kunden prominenter platziert werden. Auch sollen sie nur halb so viel Werbung zu sehen bekommen. Beide Funktionen werden allerdings schon seit einigen Monaten für "bald" versprochen.