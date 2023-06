Störung bei Vodafone: Internet und Telefon ausgefallen

Seit dem Wochenende gibt es offenbar eine Störung bei Vodafone. Vor allem das Internet und Festnetztelefone sind davon betroffen.

Mehrere Kundinnen und Kunden von Vodafone haben aktuell kein Netz. Am Montag fielen mehreren Medienberichten zufolge insbesondere Internet und Festnetztelefone sowie Fernsehen aus. Bereits seit dem Wochenende meldeten Vodafone-Kundinnen und -Kunden Probleme.

Störung bei Vodafone: Auch am Montag gibt es Probleme

Auch am Montagmorgen gegen 8 Uhr nahm die Zahl der Störungsmeldungen auf dem Portal Allestörungen deutlich zu. Am häufigsten meldeten sich Vodafone-Kundinnen und -Kunden aus München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, Berlin und Hamburg. Knapp 70 Prozent der Störungsmeldungen beziehen sich auf Festnetz und Telefon. Elf Prozent der Melderinnen und Melder haben Probleme mit dem mobilen Internet. Auf der Störungskarte des Mobilfunkunternehmens wird am Montagnachmittag lediglich eine Störung im Stadtgebiet von Berlin angezeigt. Betroffen seien Telefonie, Internet und Fernsehen.

Wie lange die Störung bei Vodafone noch dauern wird und was die Ursache ist, ist unklar. Auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA gab ein Sprecher des Mobilfunkunternehmens an, dass man von größeren Störungen aktuell nichts wisse.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Störungsmedlungen: Vodafone-Kunden melden Probleme

"Totalausfall", schreibt ein Kunde am Montagmittag bei Allestörungen. "Seit gestern Abend geht nix mehr und inner Hotline wird man vertröstet", beschwert sich ein anderer. Weitere Vodafone-Kundinnen und -Kunden berichten von von ständigen kurzzeitigen Ausfällen.

Lesen Sie dazu auch