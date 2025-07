14-jähriger E-Scooter-Fahrer wird in Donaualtheim von Auto erfasst

Ein 14-Jähriger und eine 62-Jährige haben am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Dillingen Verletzungen erlitten. Der erste Unfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr. Eine 62-jährige Autofahrerin wartete bei Rot an der Ampel an der Kreuzung Prälat-Hummel-Straße/ Große Allee an der dortigen Rechtsabbiegerspur. Ein 29-Jähriger stand mit seinem Auto hinter dem Wagen der Frau.

Als die Ampel für die Linksabbiegerspur auf Grünlicht umschaltete, verwechselte der 29-Jährige dies mit der für ihn geltenden Fahrspur und beschleunigte sein Auto. Hierbei fuhr er auf das Auto der 62-Jährigen auf. Die Frau erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Der 14-Jährige wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16.25 im Stadtteil Donaualtheim. Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer wollte die Georg-Graf-Straße aus der Hackenbergstraße kommend überqueren. Er nahm dabei laut Polizeibericht einer 20-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, die auf der Georg-Straße in Richtung Mörslingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß zog sich der 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. (AZ)