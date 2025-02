18-Jähriger verursacht in Höchstädt Unfall: 25.000 Euro Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch in Höchstädt gekommen. Gegen 12.30 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer aus einem Schotterparkplatz in die Prinz-Eugen-Straße einfahren. Wie die Polizei mitteilt, verlor der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr frontal gegen einen geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein erheblicher Unfallschaden in einer Gesamthöhe von rund 25.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der 18-jährige Fahranfänger blieb unverletzt.

Im Kreisverkehr in Holzheim kracht es

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwoch in Holzheim. Gegen 20.30 Uhr hatte eine 21-Jährige mit dem Auto die Dillinger Straße ortseinwärts befahren. Im Kreisverkehr zur Römerstraße kollidierte sie laut Polizeibericht mit dem Wagen eines 27-jährigen, der aus Richtung Eppisburg kommend bereits in den Kreisel eingefahren war. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)