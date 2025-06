20 Jahre Ehrenamt: Gisela Heim wird geehrt

Die Finninger feierten in diesen Tagen mit Pfarrer Donatus bei wunderbarem Wetter an der Dreifaltigkeitskapelle einen wunderschönen Gottesdienst. Am Ende der heiligen Messe gab es für Gisela Heim eine Überraschung, Sylvia Oblinger bedankte sich im Namen der Pfarrei bei Ihr, denn sie pflegt und kümmert sich nun seit 20 Jahren ehrenamtlich um die Kapelle.

Gisela Heim erhält einen Blumenstrauß

Zum Dank und als Anerkennung für Ihre Dienste wurde Gisela Heim von Oblinger und der Pfarrgemeinderats-Vorsitzenden Birgit Hofmann mit einem herzlichen Vergelt's Gott ein Blumenstrauß überreicht.

Icon Vergrößern Die Dreifaltigkeitskapelle Finningen. Foto: Elisabeth Spegel Icon Schließen Schließen Die Dreifaltigkeitskapelle Finningen. Foto: Elisabeth Spegel

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!