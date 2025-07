Schimmliges Brot gefüttert: 21 Schafe in Bachhagel verendet

Ein weit verbreitetes Problem in der heutigen Gesellschaft. Die Mehrheit weiß nicht bzw. glaubt, durch Fütterung von Brot, Brötchen etc. den Tieren etwas gutes tun zu wollen, dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wohlstandmentalität und übertriebene Tierliebe, welch jedoch regelmäßig sich ins Gegenteil verkehrt, kennzeichnen dies. Lasst die Tiere doch einfach in Ruhe; schaut sie an, streichelt sie, wenn sie es wollen, aber hört auf, sie zu füttern. Wie viele Weidetiere oder Wildtiere verenden aufgrund der Unwissenheit oder "Fürsorglichkeit" der Menschen. Dabei ist auch die Fütterung von z.B. Enten am Teich oder Tauben in der Stadt gemeint!