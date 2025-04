24-Jähriger stürzt in Haunsheim mit Kleinkraftrad

In Haunsheim stürzte ein 24-Jähriger alleinbeteiligt mit seinem Kleinkraftrad. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr befuhr der 24-Jährige die Haupstraße in nördlicher Fahrtrichtung, als sein Kleinkraftrad nach Angaben der Polizei zu stottern begann. Aufgrund des technischen Defekts wollte er am Fahrbahnrand anhalten. Hierbei streifte er den Bordstein, stürzte und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Dabei zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Zudem wurde durch den Sturz der Tank des Kleinkraftrades beschädigt, sodass der Kraftstoff auf die Fahrbahn lief. Die Freiwilligen Feuerwehren Haunsheim und Unterbechingen waren zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle mit insgesamt 20 Einsatzkräften im Einsatz. (AZ)

Kleinkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haunsheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis