Die Dillinger Kreisgruppe des Bund Naturschutz feiert 50 Jahre

Vorsitzender Dieter Leippert formuliert es süffisant: „Nicht alle Bürgermeister freuen sich, wenn wir in solchen Massen auftreten.“ Der Bund Naturschutz (BN) zeigt an diesem Abend selbstbewusste Präsenz im voll besetzen Saal im Gasthaus „Zum Kreuz“ in Blindheim. Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister und Kommunalpolitiker, geben ihm die Ehre bei der Feier des 50-jährigen Bestehens der BN-Kreisgruppe Dillingen. Trotz kritischer Worte im Laufe des Abends überwiegen die Freude und der Wunsch und Wille zum Konsens. Denn „Naturschutz ist Menschenschutz“ verdeutlicht der Festredner, den Leippert als „den Papst des Naturschutzes“ bezeichnet, unmissverständlich. BN-Landesehrenvorsitzender Hubert Weiger gibt eine Stunde lang ein Stimmungsbild und lässt keine Zweifel aufkommen: „Die Natur als solche wird überleben, nicht überleben wird als jüngstes Glied der Evolution der Mensch.“ Der Mensch hänge von der Natur ab, Naturschutz müsse deshalb zur verpflichtenden Aufgabe für Jedermann werden.

