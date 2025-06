66-Jähriger erleidet bei Baumschneidearbeiten in Finningen schwere Verletzungen

In Finningen hat sich ein Arbeitsunfall beim Baumschneiden ereignet. Am Mittwoch fiel in der Straße Brunnenmühle ein 66-jähriger Mann bei Baumschneidearbeiten aus etwa drei Metern Höhe von der Gabel eines Radladers auf den Boden.

Der Arbeiter musste ins Krankenhaus gebracht werden

Laut Polizeibericht zog sich der Mann schwerere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des Radladers wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)