72-Jähriger löst in Dillinger Markt Brandalarm aus

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen des Missbrauchs von Notrufen Dillingen. Der Grund: Am Montag war es in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Johannes-Scheiffele-Straße zu einem Brandalarm gekommen.

Der 72-Jährige drückt den Feuermelder ein

Gegen 10.50 Uhr drückte ein 72-Jähriger einen Feuermelder ein. Der Mann war laut Polizeibericht der Auffassung, dass es sich um einen Infoknopf des Geschäfts handelt. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen wegen des Missbrauchs von Notrufen. (AZ)