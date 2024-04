Dillingen

vor 50 Min.

Betreuung, Bildung und Belebung: In diese Projekte investiert Dillingen

Plus Dillingen investiert in Schulen, den Steinheimer Kindergarten – und kauft das Convikt. Im Rekord-Haushalt 2024 ist ein massiver Anstieg der Schulden vorgesehen.

Von Berthold Veh

Einen Rekord-Haushalt 2024 mit einem Volumen von 73,6 Millionen Euro hat der Dillinger Stadtrat am Montagabend verabschiedet. Dabei stehen Investitionen in den Bereichen Schule und Kindergarten weiter im Mittelpunkt. Die bevorstehende Fertigstellung des Kindergarten-Neubaus in Steinheim (1,2 Millionen Euro) sowie die Erweiterung und Sanierung der Grundschul-Außenstellen in Schretzheim und Kicklingen sind die herausragenden Projekte in dem Etat, den das Gremium am Ende einstimmig beschlossen hat. Oberbürgermeister Frank Kunz sprach von drei großen "B", die erneut den städtischen Haushalt prägen: "Betreuung, Bildung und Belebung".

Ein Projekt, das alle drei Punkte in sich vereint, aber noch nicht im diesjährigen städtischen Haushalt aufschlägt, ist der Kauf des einstigen Stadthotels Convikt durch das Kommunalunternehmen der Stadt. In dem Komplex an zentraler Stelle neben dem Stadtsaal wird Dillingen ab dem Schuljahr 2026/27 eine Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter einrichten und damit einen Rechtsanspruch erfüllen. Eine Aufstockung der Dillinger Grundschule hätte laut einer vagen Schätzung fünf Millionen Euro gekostet. Der Kauf und Umbau des einstigen Stadthotels soll für die Stadt letztlich günstiger werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen