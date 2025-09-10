Icon Menü
Landkreis Dillingen

80-Jährige aus dem Kreis Dillingen verliert EC-Karte: Unbekannter hebt Geld ab

Er tätigt damit mehrere Abbuchungen. Die Polizeiinspektion Dillingen gibt Tipps, was beim Verlust von Bezahlkarten zu tun ist.
    Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten.
    Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Eine 80-Jährige aus dem westlichen Landkreis Dillingen hat Anfang September ihre EC-Karte verloren. Ein bislang Unbekannter tätigte damit nach Angaben der Polizei unberechtigt mehrere Abbuchungen. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden in mittlerer zweistelliger Euro-Höhe.

    Die Polizeiinspektion Dillingen nimmt Hinweise entgegen

    Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten und wegen Unterschlagung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

    Die Karte umgehend über den Sperr-Notrufdienst 116 116 sperren lassen

    Zudem gibt die Polizei folgende Tipps beim Verlust von Bezahlkarten: Betroffene sollten die Karte umgehend über den Sperr-Notrufdienst 116 116 sperren lassen und ihr Bankinstitut informieren. Bei Diebstahl oder Raub sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet werden. (AZ)

