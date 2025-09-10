80-Jährige aus dem Kreis Dillingen verliert EC-Karte: Unbekannter hebt Geld ab

Eine 80-Jährige aus dem westlichen Landkreis Dillingen hat Anfang September ihre EC-Karte verloren. Ein bislang Unbekannter tätigte damit nach Angaben der Polizei unberechtigt mehrere Abbuchungen. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden in mittlerer zweistelliger Euro-Höhe.

Die Polizeiinspektion Dillingen nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten und wegen Unterschlagung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

Die Karte umgehend über den Sperr-Notrufdienst 116 116 sperren lassen

Zudem gibt die Polizei folgende Tipps beim Verlust von Bezahlkarten: Betroffene sollten die Karte umgehend über den Sperr-Notrufdienst 116 116 sperren lassen und ihr Bankinstitut informieren. Bei Diebstahl oder Raub sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet werden. (AZ)