84-Jähriger übersieht Linienbus beim Abbiegen in Lauingen

In Lauingen ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Am Donnerstag fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Pkw gegen 14.50 Uhr vom Parkplatz eines Großmarkts in der Dillinger Straße auf diese ein. Hierbei übersah er laut Polizeibericht einen von rechts kommenden Linienbus, der bereits auf der Dillinger Straße von Lauingen in Richtung Dillingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Bus mit seiner linken Front gegen die rechte Front des Autos stieß.

Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand

Der Pkw wurde totalbeschädigt, insgesamt entstand ein Sachschanden in Höhe von etwa 20.000 Euro, so der Polizeibericht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Auto wurde abgeschleppt, den 84- Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)