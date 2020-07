00:31 Uhr

Andy Lang im Stadtpark in Höchstädt

Konzert findet am 24. Juli statt

Wer ein Konzert mit dem Sänger und Harfenisten Andy Lang besucht, erlebt einen Künstler in völliger Hingabe an sein Publikum. Der Hauptkulturpreisträger Bayreuths sagt: „Das größte Geheimnis meiner Musik sind die Menschen, die sie hören. Aus ihren Herzen empfängt meine Klangwelt Tiefe und Raum.“ Obwohl Andy Lang als Harfenvirtuose oder als neuer Meister des Folk gepriesen wird, geht es ihm nicht um eine virtuose Zurschaustellung seines Könnens, sondern um offene und weite Herzen. Mit seiner tiefen Stimme, den filigranen Schwingungen seiner keltischen Harfe und mit beeindruckender Präsenz versteht es der Songpoet, sein Publikum zu berühren mit Klängen zwischen Himmel und Erde. So steht es in der offiziellen Pressemitteilung. Seine Musik führt die Menschen zu einer Ahnung von der Schönheit des Lebens und der Zärtlichkeit Gottes. Melodien voller Sehnsucht und Texte mit Tiefgang verbinden sich zu einem eleganten Songwriting.

Veranstaltet wird das Konzert von der evangelischen Kirchengemeinde und dem Kulturforum der Stadt Höchstädt. Es findet am Freitag, 24. Juli, um 19 Uhr im Stadtpark hinter dem Höchstädter Rathaus, Herzog-Philipp-Ludwig-Str. 10, statt. Bei ungünstiger Witterung wird in die katholische Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt am Marktplatz ausgewichen. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. (pm)

