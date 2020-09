09:02 Uhr

Baustelle in Syrgenstein: Arbeiter stürzt in Aufzugsschacht

Ein 29-jähriger Bauarbeiter hat sich auf einer Baustelle in Syrgenstein schwer verletzt.

Ein Bauarbeiter hat sich während der Arbeit am Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei Dillingen in ihrem Bericht mitteilt, hat sich der Unfall gegen 10 Uhr auf einer Baustelle „Am Haldenwang“ in Syrgenstein ereignet.

Vom ersten Stock ins Erdgeschoß gestürzt

Ein 29-jähriger Bauarbeiter arbeitete dort in einem noch im Bau befindlichen Aufzugschacht. Der Arbeiter fiel dabei vom ersten Stock ins Erdgeschoß und zog sich schwere Verletzungen an der Hüfte zu.

Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen

Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden konnte vor Ort auf der Baustelle nicht festgestellt werden, so die Polizei. (pol)

