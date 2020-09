12:54 Uhr

Berufsschule Höchstädt: Bald gehen die Bauarbeiten los

Plus Der Praxisteil für die Garten- und Landschaftsbauer wird neu gebaut. Der Förderantrag für den ersten Bauabschnitt an der Berufsschule Höchstädt wird gestellt - trotz erhöhter Kosten.

Von Brigitte Bunk

Die Planungen für den ersten Bauabschnitt sind abgeschlossen: Der Neubau und die Sanierung des Klassen- und Verwaltungsgebäudes des Beruflichen Schulzentrums Höchstädt soll nächstes Jahr starten. Ende dieser Woche wird der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht, erklärten Daniel Bernhardt und Ezequiel León Rouges von den Hitzler Ingenieuren in München dem Kreisausschuss am Montagnachmittag.

Gewächshäuser und Dachterrassen

Dieser erste Bauabschnitt umfasst den Praxisteil, in dem die Ausbildungsberufe Garten- und Landschaftsbau sowie Landwirtschaft unterrichtet werden. Die Planungen des Gebäudes, zu dem auch Gewächshäuser und Dachterrassen gehören, sowie Außenanlagen mit Grünflächen, die von den Schülern bepflanzt werden können, wurden weiterentwickelt. Das pädagogische Konzept der Firma Lernlandschaft aus Röckingen wurde eingearbeitet und das Raumprogramm zur schulaufsichtlichen Genehmigung bei der Regierung von Schwaben eingereicht.

Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen, wie die Planer dem Kreisausschuss schon im April bei der ersten Vorstellung der Entwurfsplanung mitteilten, bei rund 50 Millionen Euro. „Der Risikopunkt ist der komplexe Bauablauf“, erklärte Bernhardt. Da es sich um eine Kombination von Neubau und Sanierung handelt, müsse immer auf den laufenden Schulbetrieb Rücksicht genommen werden. Als Faktoren, warum die tatsächlichen Kosten am Ende von der Schätzung abweichen könnten, nannten die Planer die Marktentwicklung, die auch aufgrund von Corona nicht abzusehen sei. Aber auch, dass erst bei den Arbeiten aufkomme, welche Altlasten tatsächlich im Boden liegen.

19,2 Millionen Euro Kosten

Schon der erste Bauabschnitt wird laut der Kostenberechnung teurer als geschätzt. Aufgrund der Änderungswünsche in der Aprilsitzung erfolgt eine aufwendigere Tiefgründung, um im Überschwemmungsgebiet kein Risiko einzugehen. Außerdem werden die Freianlagen anspruchsvoller, so kostet der erste Bauabschnitt mit knapp 19,2 Millionen Euro voraussichtlich 1,2 Millionen Euro mehr. Das wirkt sich aber noch nicht auf die geschätzten Gesamtkosten aus, in denen eine Spanne für Preiserhöhungen und eine Risikoreserve eingerechnet sind. Die Planer schätzen, dass die Baugenehmigung spätestens Ende April vorliegt. Im September 2023 soll der erste Bauabschnitt des Praxisteils fertiggestellt sein. Die Arbeiten am zweiten Teilabschnitt des Praxisteils, der ab September 2024 genutzt werden kann, starten mit dem Bauabschnitt zwei. Dem folgen noch zwei weitere, insgesamt soll die Maßnahme im September 2029 abgeschlossen sein.

Katja Müller (CSU) fragte, was wäre, wenn die Maßnahme wegen der Haushaltslage nicht umgesetzt werden könnte. Daraufhin meinte Landrat Leo Schrell: „Die Durchführung ist unbedingt nötig, für den Garten- und Landschaftsbau sind einzelne Teile nicht mehr nutzbar.“ Erich Herreiner (AfD/REP) wollte wissen, ob der Zuwendungsbescheid für das gesamte Projekt gelte. Doch der Landrat entgegnete: „Nein, abschnittsweise.“ Immerhin werden sich die Preise bis 2023 ändern, so wäre es nicht sinnvoll, schon alles auf einmal zu beantragen.

Das Ergebnis der Abstimmung

Der Kreisausschuss billigte einstimmig die Entwurfsplanung, Kostenberechnung und Terminübersicht für den ersten Bauabschnitt. Die notwendigen Förder- und Genehmigungsanträge können nun gestellt werden.

Beschaffung von Leihgeräten für Schulen im Landkreis durch das Förderprogramm „Sonderbudget Leihgeräte“: Der Landkreis erhielt vom Freistaat 275536 Euro für die Schulen, deren Träger er ist. Die haben ihren Bedarf gemeldet, die Aufträge wurden an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. Die Geräte sollten bereits an den Schulen sein, damit sie ausgegeben werden können. Dafür musste der Landkreis nur rund 1500 Euro mehr bezahlen, als er vom Freistaat erhielt.

