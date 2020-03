vor 51 Min.

Bleib daheim, bleib fit

Seit mehr als acht Jahren gibt es den Fitness-Point in Lauingen. Inhaber Tobias Pfennig legt eigenen Angaben zufolge auf professionelle Betreuung in familiärer Atmosphäre. Das wollen er und sein Trainer-Team mit Felix Wegerer und Tim König selbst in der Corona-Krise widerspiegeln. Unter dem Motto „Bleib daheim – bleib fit“ werden verschiedene Trainingsvideos auf Youtube zur Verfügung gestellt. So gibt es laut Pressemitteilung jeden Tag neue Inspirationen, um von zu Hause aus zu trainieren und fit zu bleiben. Das Ziel lautet: Trotz Corona mehr Fitness, mehr Mobilität und weiterhin einen straffen Körper. Tobias Pfennig und sein Team stellen die Videos gratis für alle Sportbegeisterten zur Verfügung. Der Fitness-Point möchte sich in diesem Zusammenhang bei seinen treuen Mitgliedern für den Zusammenhalt bedanken und diese dazu animieren, zu Hause zu bleiben und trotzdem fit und gesund zu bleiben. (pm)

