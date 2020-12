vor 18 Min.

Corona-Pandemie: vier weitere Todesfälle im Landkreis Dillingen

Wie das Dillinger Landratsamt am Mittwoch mitteilte, sind vier weiter Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Demnach sind am 29. Dezember zwei Bewohner der Pflegeeinrichtung Pro Seniore in Bissingen im Alter von 86 und 94 Jahren verstorben. Beide wurden laut Pressemitteilung im Rahmen des neuerlichen Krankheitsausbruchs in der Einrichtung am 21. Dezember 2020 positiv getestet. Der 86-jährige Bewohner verstarb im Krankenhaus Donauwörth.

Außerdem verstarb eine 94-Jährige, die am 23. Dezember positiv getestet worden war, am 28. Dezember in der Senioreneinrichtung St. Klara Wertingen. Zudem verstarb bereits am 25. Dezember ein Patient im Alter von 84 Jahren, der seit dem 18. Dezember positiv getestet war, im Krankenhaus Wertingen. (pm)

