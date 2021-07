Ansturm auf Dillinger Flohmarkt: Polizei war doch informiert

Entgegen ihrer ursprünglichen Aussage wusste die Polizei Dillingen doch über den Flohmarkt auf dem Baywa-Parkplatz Bescheid. Stadt und Polizei ziehen Bilanz.

Die Polizeiinspektion Dillingen war über den Flohmarkt auf dem Baywa-Parkplatz in Dillingen, über den unsere Redaktion am Dienstag berichtete, doch informiert. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt und der Polizei hervor. In der gemeinsamen Rückschau von Polizei und Stadt auf die Veranstaltung stellte sich demnach heraus, dass der Auflagenbescheid für den Flohmarkt auf dem Gelände des Bau- und Gartenmarktes entgegen einer ersten Einschätzung doch rechtzeitig von der Stadt an die Polizei herausgegeben wurde. Die Übermittlung erfolgte bereits am 28. Juni elektronisch an die PI Dillingen. Bei der Beantwortung der Presseanfrage war dies laut Polizei EDV-bedingt nicht mehr feststellbar.

Im Allgemeinen wurden die Auflagen auf dem Dillinger Flohmarkt eingehalten

Die Stadt Dillingen weist im Zusammenhang mit der Genehmigung auf folgendes hin: Die Durchführung eines Flohmarkts ist nach den aktuellen Corona-Bestimmungen grundsätzlich zulässig, wenn die entsprechenden Auflagen eingehalten werden. Erfüllt der Veranstalter alle geltenden Kriterien, hat die Genehmigungsbehörde im Allgemeinen keine Möglichkeit, den Antrag abzulehnen. Im Gegenteil: Liegen alle Voraussetzungen vor, kann der Antragsteller prinzipiell sogar einen Rechtsanspruch auf Genehmigung geltend machen. Der Marktbetreiber kann sich hierbei auf die sogenannte „Marktfreiheit“ berufen. In der konkreten Marktfestsetzung für den vergangenen Sonntag war unter anderem festgelegt: „Für einen sicheren und geordneten Ablauf des Kfz-Verkehrs ist zu sorgen. Die Vorgaben der zum Zeitpunkt des Marktes aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie des Rahmenhygienekonzeptes für Märkte sind zu erfüllen.“

Die PI Dillingen bestätigt in der Pressemitteilung, dass die im Auflagenbescheid aufgelisteten Anordnungen im Allgemeinen eingehalten wurden. Bis auf zwei Einsätze wurden keine weiteren Vorfälle bekannt. Der Flohmarkt endete gegen 17 Uhr. (pm)