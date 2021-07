Bischof Bertram Meier feiert mit dem Dillinger Sailer-Gymnasium

Plus Das Sailer-Gymnasium feiert den 470. Geburtstag, die Studienvereinigung Dilingana den Siebzigsten. Und es gibt noch ein Jubiläum in Dillingen.

Diese Nachfeier hatte es in sich: Das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium hätte im vergangenen Jahr gerne seinen 470. Geburtstag gefeiert. Ebenso die angegliederte Studienvereinigung Dilingana ihr 70. Jubiläum. Wegen der Corona-Pandemie war dies nicht möglich. Und auch dieses Mal hatte Organisator Stefan Weber Sorge, ob die Feier mit einjähriger Verspätung klappen würde. Am Sonntag freut sich Weber über „ein tolles Fest“.