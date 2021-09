Dillingen

12:00 Uhr

Impfen gegen Corona in Dillinger Bar: Die Spritze nach dem Aperol Spritz

Plus Im Havana Club in Dillingen findet ein „Late-Night-Impfen“ gegen Corona statt. So kommt die ungewöhnliche Aktion bei Gästen der Bar an

Von Berthold Veh

Saim Ünsal und seine Freundin Sara Grodzinska betreten mit dieser Aktion Neuland. Die beiden Betreiber des Dillinger Havana Clubs haben am Samstagabend zu einem „Late-Night-Impfen“ gegen Corona eingeladen. „Warum nicht einen Aperol Spritz trinken und sich danach die Spritze setzen lassen?“, dachte Ünsal. Sein Club werde von vielen jungen Leuten besucht. „Und da sind viele darunter, die nicht gegen Covid geimpft sind“, sagt Ünsal.

