„Dillingen“ als Thema für Orgelkonzert

Karel Martinek begeistert in der Dillinger Basilika

Der 15. Dillinger Orgelsommer hat die Interpreten zu einer großen Vielfalt animiert. So auch den tschechischen Meisterorganisten Karel Martinek bei der zweiten Matinee in der Basilika. Aufenthalte in Frankreich haben den Virtuosen aus Olmütz bewogen, französische Komponisten aufzuführen und damit aufzuzeigen, wie Johann Sebastian Bach sich auf solche aus seiner Zeit beruft. Vom ersten Takt an spürten die zahlreichen Besucher, dass in St. Peter ein Könner an der Sandtner-Orgel saß. Wie er in Bachs „Pièce d’Orgue (BWV 572) den ersten Abschnitt „Sehr bewegt“ anging, die ununterbrochene, rasch dahinperlende Bewegung strukturierte und wie er die kontrapunktisch dicht gearbeiteten langsamen Teile, die Arpeggien und den chromatisch absteigenden Bass darlegte, war beachtlich.

In der zweiten Hälfte des 19. bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts beheimatet waren Eugène Gigout und Louis Vierne. Seine fundierte immense spieltechnische Meisterschaft demonstrierte Martinek in der h-Moll-Toccata von Eugène Gigout. Die vom Komponisten gewollte, klanglich homogene dynamische Steigerung vollzog der Organist mit deutlicher Artikulation und formbildender Kraft. Das Menuett wusste Martinek fein austarierend darzustellen. Das Prélude aus den Fantasiestücken von Louis Vierne intonierte der Organist zurückhaltend und weich. Mit schwebenden Akkorden trug er Farbe um Farbe auf und entwickelte so ein impressionistisches Klanggemälde.

Mit Thierry Escaich präsentierte Karel Martinek eine herausragende Komponistenpersönlichkeit, die im Herbst 2008 mit einem Sonderkonzert in Dillingen aufwartete. Zum ersten Mal hörten die Besucher fünf Versetten aus der Ostersequenz, die die Auferstehung Jesu als Sieg des Lebens über den Tod besingt. Das Werk hatte Escaich als 26-Jähriger 1991 geschrieben. Das gregorianische Thema erscheint in Akkordblöcken, als Fuge, in Terzenparallelen und als leidenschaftliche Toccata mit mächtigen schlagzeugartigen Rhythmen. Karel Martinek gelang eine stringente, zupackende, variable und versierte Interpretation.

Gespannt warteten die Zuhörer darauf, wie der Könner an der Orgel sein vorgegebenes Thema über „Dillingen“ anlegt. Es wurde eine optimistische Darstellung mit dem richtigen Maß an An- und Entspannung. In seiner Improvisation wechselten umwerfende Klangballungen mit meditativen Klängen ab. Das große Vermögen an Technik, Musikalität und geistiger Durchdringung gestatteten Martinek eine souveräne Ausformung. Aus dem Wort „Dillingen“ griff er immer wieder die Tonsilben „d“, „g“ und „e“ heraus und präzisierte damit Pracht und Majestät von städtischen und kirchlichen Gebäuden; die spielerische Erkundung galt den schönen Plätzen und Gassen der Stadt, während die gewaltige Steigerung zum Schluss dem geschäftigen Treiben in einer pulsierenden Umwelt galt. Dafür gab’s zum Schluss großen Beifall.