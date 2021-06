Dillingen

10:47 Uhr

Ex-Nationaltorwart Tim Wiese über die deutschen EM-Spiele und ein Dilinger Comeback

Plus Der berühmte Torwart war auch im Team der deutschen Nationalmannschaft. Was er über seine ehemaligen Kollegen bei der Europameisterschaft Jogi Löw und Thomas Müller sagt. Und wann spielt er wieder in Dillingen?

Von Simone Bronnhuber

Eigentlich ist er total im Stress. Aber er nimmt sich Zeit – „sicher“. Handy auf Lautsprecher, Interview während der Autofahrt. Geht? „Sicher“. Tim Wiese ist eben Profi. Nicht nur im Umgang mit Medien. Der ehemalige Torwart der deutschen Nationalmannschaft, der sich nach seinem Karriereende intensiv mit Bodybuilding beschäftigte und mit dem Kampfnamen The Machine als Wrestler auftrat, klingt entspannt. Und genau so entspannt verfolgt der Ex-Profi-Fußballer auch die Spiele der Europameisterschaft. „Zuhause. Ich ziehe auch kein Trikot oder so an. Warum? Ich verfolge alles mit Abstand, schaue auch nicht jedes Spiel an. Fußball spielt eigentlich keine große Rolle mehr“, sagt Tim Wiese. Aber: Er ist immer noch bei einem Fußballverein „unter Vertrag“. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter ist im Team der SSV Dillingen – und ist für die Kicker der Großen Kreisstadt bereits aufgelaufen.

