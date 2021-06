Endlich ist der Radweg zwischen Bachhagel und Ballmertshofen fertig - oder?

Plus Bisher endete der Radweg zwischen Bachhagel und Ballmertshofen im Nichts, nun ist die Lücke ins Ländle geschlossen. Die Verkehrsfreigabe war ebenfalls merkwürdig, denn die Bürgermeister in Bayern wussten von nichts.

Die Posse um den Radwegbau zwischen Bachhagel und Ballmertshofen hat ein Ende. Aber die Eröffnung der etwa zwei Kilometer langen Radlerpiste zwischen Bayern und Baden-Württemberg war nach der Vorgeschichte dann doch wieder stilgerecht. Denn als am Dienstag die Meldung der Deutschen Presseagentur über die offizielle Verkehrsfreigabe in den Redaktionen auflief, waren die Rathauschefs im Bachtal noch gar nicht eingeweiht. „Von einer Eröffnung ist bei uns nichts bekannt“, hieß es zunächst in der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein.